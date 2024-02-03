"الحصيني" يُحذِّر: موجة برد جافة وطويلة.. البسوا ولَبِّسوا عيالكم

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"الحصيني" يُحذِّر: موجة برد جافة وطويلة.. البسوا ولَبِّسوا عيالكم
قال إنها تستمر حتى عيد الفطر السعيد
حذَّر خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني من موجة برد جافة ذات منشأ قطبي، وتأثيرها المباشر على جسم الإنسان، واصفًا إياها بأنها "من أقوى الموجات الباردة".
وتوقع "الحصيني" خلال حديثه لبرنامج "mbc في أسبوع" استمرارها معظم أيام الأسبوع، وتزامنها مع دوام الطلاب والمعلمين والموظفين، مؤكدًا أهمية ارتداء الملابس الشتوية المناسبة لكل منطقة ومدينة حسب درجات الحرارة.
وبشَّر بهطول الأمطار قائلاً إن "الخير مقبل بإذن الله"، مشيرًا إلى أن التوقعات متوسطة وبعيدة المدى تُبشِّر بالأمطار على السعودية.
وأوضح "الحصيني" أن الشتاء فلكيًّا ينتهي في العاشر من رمضان المقبل متوقعًا استمرار البرد حتى عيد الفطر السعيد.