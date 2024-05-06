تشمل عريض وطويق والبيان .. مشروعات للمياه والصرف بقيمة تتجاوز المليار ونصف المليار

كشفت شركة المياه الوطنية - ممثلة بالقطاع الأوسط - عن شروعها في تنفيذ (46) مشروعًا للمياه والصرف الصحي في منطقة الرياض، وبأطوال خطوط وشبكات بلغت أكثر من (2,900) كم، وبتكلفة إجمالية تجاوزت مليارًا و(600) مليون ريال وذلك ضمن جهودها المستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في كل من قطاعي المياه والخدمات البيئية، واستنادًا إلى مبادراتها المعدة لرفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.

وبيّنت الشركة أن مشروعات المياه التي بدأت في تنفيذها بلغت (23) مشروعًا في مدينة الرياض، وفي عدد من محافظات المنطقة، مشيرة إلى أنها تغطي أجزاء من أحياء المهدية الرمال البيان الشرق طويق العارض بنيان الروضة حي الملك عبد العزيز. كما تشمل الحمراء اليرموك المونسية، الفلاح المصيف النرجس عريض.

وتتضمن تنفيذ خطوط وشبكات مياه متفرقة في عدد من أحياء مدينة الرياض، وأجزاء من محافظات المجمعة والزلفي والدوادمي والرين والدرعية ومركزي العيينة والجبيلة، وبأطوال خطوط وشبكات تقارب 2,000كم، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (718) مليون ريال.

وأوضحت أن مشروعات الصرف الصحي التي: بدأت في تنفيذها بالمنطقة بلغت (23) مشروعًا في مدينة الرياض، وفي عدد من محافظات المنطقة، مبيّنة أن هذه المشروعات تغطي في مدينة الرياض وأجزاء من أحياء الهناء التعاون المعذر الملقاء الريان العارض القيروان طويق بدر، لين حطين عرفة القدس الملك عبد الله عكاظ وأجزاء من محافظات وادي الدواسر والسليل وضرما والمزاحمية والمجمعة والدوادمي والدرعية وبأطوال خطوط وشبكات تجاوزت (970) كم، وبتكلفة إجمالية فاقت (890) مليون ريال.

وأكدت الشركة أن حزمة المشروعات تأتي ضمن جهودها الهادفة إلى تعزيز منظومة توزيع المياه، وإزالة الضرر البيئي، وتحقيق الأمن المائي والتوازن البيئي، مؤكدة أنها ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية لرفع الكفاءة التشغيلية في القطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 م.