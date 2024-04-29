مشتركو غرفة الرياض يواصلون الإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم

يذكر أن انتخابات غرفة الرياض التي تواصلت بصورة مستقرة منذ ستة عقود تعد تجربة مثرية على الصعيدين العملي والمؤسسي، وقد استوعبت على مدى الدورات السابقة عقولاً وخبرات في كل دوراتها التي بلغ أعضاؤها نحو 144 عضوًا، ضمت نخبة من الأسماء والخبرات، منهم الآباء المؤسسون لأنجح الأعمال التجارية والصناعية، ومنهم الشباب الذي يقود نخبة من المؤسسات والشركات الصاعدة.