مشتركو غرفة الرياض يواصلون الإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم

يواصل مشتركو غرفة الرياض الإدلاء بأصواتهم في انتخابات غرفة الرياض، لاختيار ممثليهم في مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة (١٤٤٥-١٤٤٩هـ)، ويستمر التصويت على مدار 24 ساعة ويقفل مساء يوم الأحد 26 شوال 1445 الموافق 5 مايو 2024، ويتاح خلالها التصويت الإلكتروني على مدار الـ 24 ساعة، ويحق لأكثر من 275 ألف مشترك الإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم بمجلس إدارة الغرفة.
وحتى منتصف اليوم الثاني من الانتخابات (الاثنين29 أبريل 2024) بلغ عدد الأصوات (20366) صوتًا، أدلى بها (8524) ناخبًا.
يذكر أن انتخابات غرفة الرياض التي تواصلت بصورة مستقرة منذ ستة عقود تعد تجربة مثرية على الصعيدين العملي والمؤسسي، وقد استوعبت على مدى الدورات السابقة عقولاً وخبرات في كل دوراتها التي بلغ أعضاؤها نحو 144 عضوًا، ضمت نخبة من الأسماء والخبرات، منهم الآباء المؤسسون لأنجح الأعمال التجارية والصناعية، ومنهم الشباب الذي يقود نخبة من المؤسسات والشركات الصاعدة.
لقد بنت غرفة الرياض فلسفتها الانتخابية على إزكاء روح العمل الجماعي من خلال بلورة صيغة اللجان التي قامت على مختلف أنواعها وتخصصاتها.. القطاعية, واللجان المشتركة، ولجان المهام المحددة وانبثقت عنها عدة لجان فرعية وفرق العمل التي دفعت بالحصيلة الكلية لإنجازات الغرفة..,
وشكلت تجربة تستحق الدراسة المتأنية، فقد لوحظ خلال الكثير من اللقاءات التي جمعت مسؤولي الغرفة بالوفود الزائرة من دول أخرى، وبعضهم على مستوى رؤساء الدول والحكومات حرصهم على التعرف على نهج عمل غرفة الرياض، وأبدوا كثيرًا من الإعجاب والتقدير للتجربة المتميزة المتعلقة بصيغة اللجان التي تعتبر أكثر الأدوات والهياكل المناسبة لتفعيل العمل الغرفي.