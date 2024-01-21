بـ132 مليون ريال.. جهود تتواصل لتنفيذ عدة مشاريع في البكيرية

تعمل بلدية محافظة البكيرية التابعة لأمانة منطقة القصيم على تنفيذ مشاريع وبرامج بقيمة (132.461.002) ريال، شملت تحسين وتجميل المداخل بعدد خمسة مداخل للمحافظة، وتطوير شبكة الطرق شاملة السفلتة، وإعادة السفلتة بمساحة إجمالية (240330.6)م2، ومعالجة (1588) من حفر الشوارع، وتحسين الأداء المروري للطرق بتطوير (6) تقاطعات وإلغاء إشارتي مرور، إضافة إلى تشغيل واستبدال عدد (5117) عمود إنارة وتأهيل (16) ميدانًا.