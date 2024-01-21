بـ132 مليون ريال.. جهود تتواصل لتنفيذ عدة مشاريع في البكيرية

تعمل بلدية محافظة البكيرية التابعة لأمانة منطقة القصيم على تنفيذ مشاريع وبرامج بقيمة (132.461.002) ريال، شملت تحسين وتجميل المداخل بعدد خمسة مداخل للمحافظة، وتطوير شبكة الطرق شاملة السفلتة، وإعادة السفلتة بمساحة إجمالية (240330.6)م2، ومعالجة (1588) من حفر الشوارع، وتحسين الأداء المروري للطرق بتطوير (6) تقاطعات وإلغاء إشارتي مرور، إضافة إلى تشغيل واستبدال عدد (5117) عمود إنارة وتأهيل (16) ميدانًا.
وقامت البلدية بطرح 48 فرصة استثمارية، وإقامة 36 مهرجانًا وفعالية ومشاركات مجتمعية؛ بهدف رفع نسبة الامتثال، كما قامت بـ(18232) جولة رقابية، و(2350) جولة للإصحاح البيئي، إلى جانب تأهيل (8) حدائق وملاعب؛ بهدف معالجة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري، ورفع جودة الحياة، وتوفير بيئة حضرية تعكس هوية المحافظة.