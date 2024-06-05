"العليمي" يستقبل وزير الدفاع ويبحثان مستجدات الأوضاع باليمن والمساعي المبذولة للسلام

استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، الدكتور رشاد محمد العليمي، أمس في مقر إقامته خلال زيارته للمملكة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع.
ونقل وزير الدفاع خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتمنياتهما -أيدهما الله- للجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.
فيما حمّل فخامته وزير الدفاع تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وجرى خلال الاستقبال تأكيد الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن، والمساعي المبذولة لدعم السلام، وإحراز تقدم بشأن خارطة الطريق لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول لحل سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة، يتوحد به الصف اليمني، وتتحقق به تطلعات شعبه الشقيق.
وأكد وزير الدفاع موقف السعودية الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق آمال شعبها الشقيق.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، والمدير العام لمكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف. فيما حضره من الجانب اليمني مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى محمد الشعيبي، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح.