"العليمي" يستقبل وزير الدفاع ويبحثان مستجدات الأوضاع باليمن والمساعي المبذولة للسلام

وجرى خلال الاستقبال تأكيد الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن، والمساعي المبذولة لدعم السلام، وإحراز تقدم بشأن خارطة الطريق لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول لحل سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة، يتوحد به الصف اليمني، وتتحقق به تطلعات شعبه الشقيق.