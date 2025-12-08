"التعاونية" تفوز بجائزة "أفضل مُنْشأة في برامج التدريب المهني" من معهد التأمين القانوني البريطاني (CII)

في إنجاز عالمي جديد يعكس ريادة شركات التأمين السعودية، أعلنت التعاونية أكبر شركة تأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،عن فوزها بجائزة "أفضل منشأة في برنامج التدرّب المهني للعام" من معهد التأمين القانوني البريطاني (CII)، الجهة العالمية الرائدة في مجال التأمين والتخطيط المالي.
ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهود "التعاونية" في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية منظمة وعالية التأثير، تهدف إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة بمهارات المستقبل، وتعزيز استدامة قطاع التأمين في المملكة.
وتم اختيار "التعاونية" من بين مجموعة واسعة من المؤسّسات العالمية المتنافسة، بفضل تميُّز برنامج تطوير الكفاءات (TAP)، الذي لفت الأنظار بتصميمه المتكامل ونتائجه الملموسة، إلى جانب دوره المحوري في تطوير الكفاءات المهنية ضمن منظومة التأمين السعودية.
كما كانت "التعاونية" واحدة من مؤسّستين فقط على مستوى العالم تم اختيارهما ضمن القائمة القصيرة لهذا العام، في تأكيدٍ على أن برنامج تطوير الكفاءات (TAP)تجاوز المفهوم التقليدي للتدريب المهني، ليصبح منصة متكاملة لبناء القدرات المتخصصة في صناعة التأمين. وقد نجح جميع المتدربين السعوديين السبعة المشاركين في البرنامج في إتمام متطلبات دبلوم التأمين (Dip CII)لعام 2025.
وبهذه المناسبة عبّر المهندس سلطان الخمشي، الرئيس التنفيذي لقطاع التأمين العام في التعاونية للتأمين: "فوزنا بهذه الجائزة العالمية من معهد التأمين القانوني البريطاني يُعد شهادة على جودة ما نقدمه من برامج تنموية نوعية. برنامج تطوير الكفاءات (TAP)يمثل نموذجاً يحتذى به في الاستثمار برأس المال البشري، إذ يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي، لتمكين جيل جديد من المهنيين القادرين على قيادة مستقبل صناعة التأمين في المملكة.“
ويرتكز البرنامج على خمسة محاور تدريبية تمتد على مدى 18 شهراً، تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، وتشمل معسكرات تدريب تقنية وتجارب ميدانية داخل إدارات "التعاونية"، إضافة إلى برنامج تطوير قيادي بالتعاون مع كلية بايز للأعمال في المملكة المتحدة. كما يتيح البرنامج للمشاركين حضور دورة تدريبية دولية في لندن لمدة خمسة أيام، تمنحهم فرصة التعرف على بيئة العمل العالمية من خلال زيارة شركات إعادة التأمين والوسطاء وخبراء تسوية الخسائر.
وقد حقّق البرنامج نتائج مُبهرة، من أبرزها نسبة نجاح بلغت 91% في اختبارات CII، ومعدل احتفاظ كامل بالمشاركين (100%)، ومستوى تفاعل تجاوز 94% . كما تمّت ترقية أو تعيين أكثر من نصف المشاركين في مناصب تخصصية جديدة، فيما حصل 68% منهم على أكثر من 95 ساعة اعتماد مهني من CII، وهو ما يعكس جودة المحتوى وفعالية منهجية التطوير.
ولم يقتصر البرنامج على منسوبي قطاع التأمين، إذ استقطب مرشحين من أكثر من عشرة شركات وقطاعات مختلفة، ليصبح منصة وطنية لتأهيل الكفاءات السعودية وتعزيز تنوع المهارات في سوق العمل.
ويتماشى برنامج تطوير الكفاءات (TAP) مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجالات توطين الوظائف وتمكين الشباب والمرأة وتنويع الاقتصاد. كما أن نموذج التسجيل المفتوح الذي يعتمده البرنامج، والذي يشمل متدربين من خارج الشركة، يعزز الشراكات مع العملاء ويسهم في تطوير واستدامة منظومة التأمين في المملكة.