"التعاونية" تفوز بجائزة "أفضل مُنْشأة في برامج التدريب المهني" من معهد التأمين القانوني البريطاني (CII)

وقد حقّق البرنامج نتائج مُبهرة، من أبرزها نسبة نجاح بلغت 91% في اختبارات CII، ومعدل احتفاظ كامل بالمشاركين (100%)، ومستوى تفاعل تجاوز 94% . كما تمّت ترقية أو تعيين أكثر من نصف المشاركين في مناصب تخصصية جديدة، فيما حصل 68% منهم على أكثر من 95 ساعة اعتماد مهني من CII، وهو ما يعكس جودة المحتوى وفعالية منهجية التطوير.