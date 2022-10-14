برئاسة السعودية وفرنسا.. لجنة دائني تشاد تجتمع لمعالجة الديون بما يتجاوز مبادرة تعليق خدمة الدَّيْن

والتزمت لجنة الدائنين بإعادة انعقاد الاجتماع، وتناوُل الحاجة إلى معالجة الديون إذا حددت فجوة تمويلية وفقًا "للإطار المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز مبادرة تعليق خدمة الدَّيْن". لافتة النظر إلى أنها في المراحل الأخيرة من إعداد مذكرة تفاهم لذلك، وأكدت أنها تتوقع من السلطات التشادية أن تطلب من جميع الدائنين الثنائيين الخاصين والرسميين معاملة الديون بشروط مواتية، على الأقل مثل تلك التي ستُنفِّذها لجنة الدائنين في حال كانت معالجة الديون ضرورية.