"الغذاء والدواء" تبحث فرص الاستفادة من تجربة معهد أبحاث المعالجة الحيوية الإيرلندي

يُذكر أن الهيئة أولت اهتمامًا بالغًا بالتقنية الحيوية؛ لما لها من أهمية في مستقبل إنتاج الأغذية والأدوية، إضافة إلى سرعة نموها عالميًا واعتماد الكثير من الدول عليها في الزراعة والمنتجات الغذائية والدوائية، وتماشيًا مع ذلك دشنت هذه التقنية في مختبراتها لضمان فعالية وجودة هذه المنتجات وسلامتها.