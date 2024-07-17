بنسبة 89.20%.. "الأوقاف" تحصد المركز الأول في جائزة الارتباط الوظيفي

حصلت الهيئة العامة للأوقاف على جائزة الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع الحكومي لعام 2023م، وذلك على مستوى المؤسسات والمجالس والهيئات العامة في المملكة، بنسبة ارتباط 89.20%، ضمن نتائج القياس الدوري للارتباط الوظيفي لعام 2023م.
وسلّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي جائزة الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع الحكومي، في حفل تسليم الجوائز، الذي سيكون له بالغ الأثر في رفع مستوى التنافسية الإيجابية، والتنمية للكوادر البشرية، لتطوير بيئة العمل الوقفي.
وتهدف الجائزة إلى رفع التنافسية الإيجابية بين الجهات، واستشعار الموظفين والموظفات أهمية تحقيق أهداف المنظمة، وإيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، وتطوير الموظفين، وتحسين إنتاجيتهم، بما يسهم في تطوير بيئة العمل، وتنميتها.
وتراعي الجائزة المؤشرات التالية في تقييمها: الغرض بحيث يكون عمليًّا وله تأثير إيجابي على القطاع، وقيادي يتماشى مع إستراتيجية الهيئة ويحقق أهدافها، ويشجع على الابتكار، في تعاون فعال ومثمر بين فرق العمل، وتطوير مهني بشكل مستمر يسهم في تطوير القطاع الوقفي، وأداء عال يوجه إلى برامج عالية الأثر، في بيئة عمل مستقرة تهتم بالجودة والتميز.
وقد ارتفعت نسبة الارتباط الوظيفي لعام 2023م في الهيئة عن العام 2022م، من 86% إلى 89.20%، لتصعد بذلك من المركز الثاني إلى المركز الأول، أسهم في تحقيق ذلك عدد من المبادرات منها: تعزيز الثقافة المؤسسية، وتطوير بيئة العمل من خلال المناسبات والفعاليات لتعزيز الاندماج بين الموظفين، ونشر الثقافة والتعاون والشفافية، وبرامج التكريم والتقدير، وتحفيز الأفكار الإبداعية، والتمكين, وذلك تأكيداً لتوجهات الهيئة الإستراتيجية في جذب الكفاءات المتميزة.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسن الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه.