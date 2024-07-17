بنسبة 89.20%.. "الأوقاف" تحصد المركز الأول في جائزة الارتباط الوظيفي

وقد ارتفعت نسبة الارتباط الوظيفي لعام 2023م في الهيئة عن العام 2022م، من 86% إلى 89.20%، لتصعد بذلك من المركز الثاني إلى المركز الأول، أسهم في تحقيق ذلك عدد من المبادرات منها: تعزيز الثقافة المؤسسية، وتطوير بيئة العمل من خلال المناسبات والفعاليات لتعزيز الاندماج بين الموظفين، ونشر الثقافة والتعاون والشفافية، وبرامج التكريم والتقدير، وتحفيز الأفكار الإبداعية، والتمكين, وذلك تأكيداً لتوجهات الهيئة الإستراتيجية في جذب الكفاءات المتميزة.