"العجمي" يثمّن تحرك المملكة الدولي لإيقاف العنف وحماية الأبرياء

كما قال "العجمي": بشكل عام، تُظهر المواقف السعودية في هذه القمم، التزامًا قويًّا بقيم التعاون والتضامن الدولي، وهي محط تفاؤل لتحقيق التنمية المستدامة والسلام في المنطقة وخارجها.