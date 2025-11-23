جمعية البر بالخرمة توضح ظهور موقع الحساب في اليمن وتؤكد: "خطأ تقني وليس تدخلاً خارجيًا"

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالخرمة، عبدالله بن سلطان بن لؤي الشريف، أن ما تم تداوله على منصة X بخصوص ظهور موقع مستخدم الحساب في دولة اليمن هو نتيجة خطأ تقني في المنصة، وليس ناتجًا عن إدارة خارج المملكة.