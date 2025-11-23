جمعية البر بالخرمة توضح ظهور موقع الحساب في اليمن وتؤكد: "خطأ تقني وليس تدخلاً خارجيًا"

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالخرمة، عبدالله بن سلطان بن لؤي الشريف، أن ما تم تداوله على منصة X بخصوص ظهور موقع مستخدم الحساب في دولة اليمن هو نتيجة خطأ تقني في المنصة، وليس ناتجًا عن إدارة خارج المملكة.
وقال الشريف:
«إشارةً لما تم تداوله… نؤكد للجميع أن هذا غير صحيح إطلاقًا، وأنه ناتج عن خطأ تقني داخل المنصة بعد التحديثات الأخيرة، وهو أمر واجهته عدة حسابات أخرى.»
وأضاف:
«نؤكد للجميع أن جمعية البر الخيرية بالخرمة هي جمعية سعودية رسمية، تقع في محافظة الخرمة بمنطقة مكة المكرّمة، وهي جمعية مُصرّح بها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بترخيص رقم (130)، وتمارس أعمالها داخل المملكة فقط.
«وإن حساب الجمعية في منصة X تتم إدارته من قبل الجمعية بمحافظة الخرمة، ولا يوجد أي إدارة أو دخول عليه من خارج المملكة.»
وأكد الشريف أن الجمعية تواصلت مع منصة X لمعالجة الخطأ، وجارٍ العمل على تصحيحه بأسرع وقت ممكن، مطمئنًا الجميع على أن الجمعية مستمرة في أعمالها الخيرية وخدمة المستفيدين بكل شفافية ومصداقية.