قمة الذكاء الاصطناعي.. ترسيخ لمكانة السعودية في صناعة القرار العالمي

وبانطلاق القمة في نسختها الثانية تحت رعاية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان شخصياً، يبرز مدى اهتمام المملكة، بأعلى سلطة فيها، بملف الذكاء الاصطناعي، واستحداثه في مفاصل الدولة، وتحقيق فوائده على أرض الواقع ليكون عنوان المرحلة المقبلة، وخلال سنوات رؤية 2030، تم تفعيل وترسيخ مفهوم الذكاء الاصطناعي في المملكة، وتأسيس أجيال قادرة على تعزيز هذا المفهوم في القطاعات كافة، وهو ما أثمر عن دولة متطورة، تسعى إلى تطوير نفسها بنفسها.