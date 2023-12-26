جسور إغاثية ومليارات مساندة.. "ملوك السعودية وشعبها".. ملحمة تاريخية في دعم فلسطين

وخلال هذه الملحمة سُطّرت مواقفُ شعبية مختلفة مشرفة، أبرزها واقعة تعود أحداثها إلى ما قبل 59 عامًا، وتتلخص قصتها في وثيقة كشفت عن قرار أسرة سعودية في جدة، إلغاء حفل زفاف أبنائها، والتبرع بتكاليف الحفل لأسر الشهداء في فلسطين؛ وذلك ضمن مشاركات كبيرة جدًّا من الجانب الشعبي، قام بها المواطنون السعوديون لنصرة القضية الفلسطينية في تلك الفترة.