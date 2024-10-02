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القيادة تهنئ رئيس جمهورية غينيا رئيس الدولة بذكرى استقلال بلاده

تمنت له الصحة والسعادة وللشعب الشقيق اطراد التقدم والازدهار
القيادة تهنئ رئيس جمهورية غينيا رئيس الدولة بذكرى استقلال بلاده
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للفريق الأول الركن مامادي دومبويا، رئيس جمهورية غينيا رئيس الدولة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية غينيا رئيس الدولة، بهذه المناسبة، وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

محمد بن سلمان
خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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