"العتيبي" لـ"سبق": التقديم للتدريب التقني سيكون متاحاً لكل فصل دراسي على حدة

أوضح المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني فهد العتيبي لـ"سبق" أن التقديم على الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشييد سيكون متاحاً إلكترونياً لكل فصل من الفصول الثلاثة على حدة خلال هذا العام التدريبي 1444هـ.
وأضاف أن "ذلك يأتي تماشياً مع توجيه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، يوم أمس، برفع الطاقة الاستيعابية بالفصل الأول القادم إلى 45 ألف متدرب ومتدربة في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، حيث بلغ عدد المقبولين حتى الآن بالفصل الأول أكثر من 34 ألف متدرب ومتدربة، وتطبيق المؤسسة نظام الثلاثة فصول من الفصل الأول القادم".
وحول استمرار بعض الكليات التقنية القبول المباشر بعد اغلاق التقديم الإلكتروني، بيّن "متحدث التدريب التقني" أنه مع مطلع هذا الأسبوع تمت إتاحة التسجيل المباشر بالكليات التقنية والمعاهد التي لديها مقاعد شاغرة بسبب عدم إكمال متطلبات التسجيل للمقبولين وذلك بعد استخدام قوائم الاحتياط وفق التنظيمات المعتمدة لذلك.