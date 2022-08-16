"العتيبي" لـ"سبق": التقديم للتدريب التقني سيكون متاحاً لكل فصل دراسي على حدة

وأضاف أن "ذلك يأتي تماشياً مع توجيه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، يوم أمس، برفع الطاقة الاستيعابية بالفصل الأول القادم إلى 45 ألف متدرب ومتدربة في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، حيث بلغ عدد المقبولين حتى الآن بالفصل الأول أكثر من 34 ألف متدرب ومتدربة، وتطبيق المؤسسة نظام الثلاثة فصول من الفصل الأول القادم".