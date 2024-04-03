مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُعيد قدرة المشي لسبعيني عبر زراعة مفاصل صناعية متطورة للركبتين

بفضل الله نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، عبر فريق طبي متخصص في زراعة المفاصل، بإجراء عملية زراعة لمفصلين صناعيين للركبتين لمريض في العقد السابع من العمر، وإعادة قدرته على المشي مجدداً، ذكر ذلك الدكتور علي الظفيري استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية والمناظير والأطراف العلوية رئيس الفريق الطبي المعالج.
والذي أضاف بأن المريض وصل العيادة على كرسي متحرك يشكو من عدم القدرة على الحركة والمشي، والشعور بآلام شديدة في الركبتين ، وبعد الإطلاع على تاريخه المرضي، تم إخضاعه لفحوصات دقيقة بالأشعة السينية الرقمية (Digital X-rays) وعدداً من التحاليل المخبرية، والتي أبانت وجود احتكاك شديد جداً وخشونة من الدرجة الرابعة في مفاصل الساقين، مع ارتخاء بالأربطة وعدم الثبات، بالإضافة إلى بعض المشاكل القلبية السابقة.
وبعد إطلاع الفريق الطبي على كامل النتائج والفحوصات، قرر التدخل الجراحي لعلاج المريض بتخدير نصفي ، مشيراً إلى أن العملية استغرقت 4 ساعات متواصلة، وتم فيها إزالة الإحتكاك الموجود بالركبتين واستبدالهما بمفاصل صناعية جديدة ومتطورة، والتي تتيح له الحركة بشكل جيد وبثبات أعلى أثناء المشي والحركة.
وقال الدكتور الظفيري أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، دون حدوث أية مضاعفات، إذ نقل المريض لجناح التنويم ، وقد استطاع الوقوف منذ اليوم الأول. مفيداً بأنه خرج من المستشفى في اليوم السادس وهو بصحة ممتازة، وعادت إليه القدرة على الوقوف والمشي مجدداً، وأصبح يمارس مهامه اليومية بصورة طبيعية، كما تم إخضاعه لبرنامج علاج طبيعي تأهيلي لمدة شهرين.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، يُصنف ضمن أفضل مستشفيات المملكة، في جراحات العظام وزراعة المفاصل، لتوفيره وحدات متخصصة ومجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة، فضلاً عن وجود نخبة من أفضل الكفاءات الطبية من ذوي الخبرة ومن حملة الشهادات الأوروبية والأمريكية.