مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُعيد قدرة المشي لسبعيني عبر زراعة مفاصل صناعية متطورة للركبتين

والذي أضاف بأن المريض وصل العيادة على كرسي متحرك يشكو من عدم القدرة على الحركة والمشي، والشعور بآلام شديدة في الركبتين ، وبعد الإطلاع على تاريخه المرضي، تم إخضاعه لفحوصات دقيقة بالأشعة السينية الرقمية (Digital X-rays) وعدداً من التحاليل المخبرية، والتي أبانت وجود احتكاك شديد جداً وخشونة من الدرجة الرابعة في مفاصل الساقين، مع ارتخاء بالأربطة وعدم الثبات، بالإضافة إلى بعض المشاكل القلبية السابقة.