"ابن حميد" خلال منتدى "كاسيد": الإسلام يقوم على العدل والمساواة ويدعو إلى التسامح والاعتدال

وقال: "الحوار الحقيقي يمكن أن يبني شراكات وتحالفات متينة، ويوحد أصواتًا متعددة من مختلف أنحاء العالم، ويوجهها نحو التزام مشترك، بتعزيز السلام والتضامن؛ من أجل إعلاء القيم الإنسانية والحق بالعيش الكريم لكل الناس بسلام، وبالحوار نمد أيدينا للتعاون بين كل القوى الفاعلة من أجل تحقيق الأهداف النبيلة، إيمانًا بقوة العمل والشراكة الحقيقية، على الرغم من تنوعنا الثقافي والديني؛ لنبني السلام المنشود ونحافظ على كرامة الإنسان في كل بقاع العالم".