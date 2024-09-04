معاً نكافح التسوّل.. سقوط عدد من المتسوّلين في قبضة رجال الأمن بالمدينة المنوّرة

واصلت الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط المتسوّلين في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات ومواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في المدينة المنوّرة، عن رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية يقوم بالتسوّل من المارة بشكلٍ مباشر.
وتحت عنوان "معاً نكافح التسوّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمّ رصد وضبط مقيم يمني الجنسية يقوم باستعطاف المارة والتسوّل بشكلٍ مباشرٍ في الأماكن العامة.
وضبطت الجهات الأمنية مقيماً آخر من الجنسية اليمنية يقوم بالتسوّل بطريقة مباشرة أمام المحال التجارية.
ونوّه الأمن العام، بضرورة الإبلاغ عن حالات التسوّل على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع المحافظات ومناطق المملكة؛ مذكّراً أن مكافحة التسوّل مسؤوليتنا جميعاً.