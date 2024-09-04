معاً نكافح التسوّل.. سقوط عدد من المتسوّلين في قبضة رجال الأمن بالمدينة المنوّرة

ونوّه الأمن العام، بضرورة الإبلاغ عن حالات التسوّل على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع المحافظات ومناطق المملكة؛ مذكّراً أن مكافحة التسوّل مسؤوليتنا جميعاً.