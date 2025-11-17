دار وإعمار تطلق "النرجس" و"الفُرسان" كوميونيتيز بقيمة 3.8 مليار ريال خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2025

أعلنت شركة "دار وإعمار" للاستثمار والتطوير العقاري، بالشراكة مع NHC، عن إطلاق مشروعين سكنيين جديدين خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2025 في الرياض، وهما "النرجس كوميونيتيز" شمال العاصمة، و"الفُرسان كوميونيتيز" في شمال شرقها، وذلك بإجمالي قيمة تصل إلى 3.8 مليار ريال. ويأتي هذا الإطلاق ضمن توجه الشركة لتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان ورؤية المملكة 2030 في تمكين التملك وتحسين جودة الحياة.
في شمال شرق الرياض، يبرز الفُرسان كوميونيتيز كأحد أول المشاريع الّتي تطورها دار وإعمار ضمن فئة كوميونيتيز، حيث يجمع بين الفلل والشقق والمساحات التجارية داخل مخطط واحد يوفر بيئة متكاملة للعيش. وتطرح الشركة من خلال المعرض المرحلة الأولى المتمثلة في مشروع "سرايا الفرسان 3"، الذي يقدم مجموعة متنوعة من الوحدات المنفصلة والمتلاصقة بتصاميم حديثة وجودة تنفيذ عالية. ويضم المجتمع أكثر من 1,700 وحدة من الفلل والتاونهاوس، إضافة إلى 814 شقة، ضمن بيئة تعتمد على مساحات خضراء واسعة، وممرات للمشاة، وخدمات صحية وتعليمية وتجارية، ومساجد موزعة بما يخدم جميع أجزاء المجتمع.
ويمثل النرجس كوميونيتيز أحد أبرز مشاريع دار وإعمار الجديدة في شمال الرياض، حيث يجمع بين الجودة المعمارية والتخطيط العمراني الحديث، ويضم عدداً من المنتجات السكنية المتنوعة التي تشمل الشقق الفاخرة والعملية والمنطقة التجارية "جرينز". ويتألف المجتمع من ثلاث مشاريع رئيسية هي "النرجس هايتس" الذي يقدم 210 شقق فاخرة بتشطيبات راقية ومداخل ذات طابع مميز ومساحات خضراء تحيط بالمباني، إضافة إلى مرافق ترفيهية تشمل ملاعب البادل ومناطق اجتماعية، فيما يوفر "النرجس ريزيدنس" 540 شقة عملية ذات قيمة عالية وتخطيط يناسب احتياجات الأسر السعودية المتنوعة. كما تضم المنطقة التجارية “جرينز” شريطاً تجارياً يوفّر مجموعة من الخدمات التي تعزز راحة السكان وحيوية المجتمع. ويكتسب المشروع طابعه المميز من خلال المساحات المفتوحة وممرات المشاة والارتباط بالمناطق الخضراء، إضافة إلى الالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة في التنفيذ.
وأكدت شركة دار وإعمار في بيانها أن إطلاق مجتمعي النرجس والفُرسان يمثل خطوة استراتيجية تعكس التزام الشركة بتقديم حلول سكنية نوعية تستجيب لاحتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتوفر بيئات عمرانية متطورة تتماشى مع تطلعات الأسر السعودية.
وأكدت شركة دار وإعمار في بيانها أن إطلاق فئة كوميونيتيز يمثل اتجاهاً تطويرياً يعكس رؤية الشركة في إنشاء مجتمعات متكاملة تجمع بين تنوع المنتجات وجودة التخطيط العمراني. وأوضحت الشركة أن تقديم هذه الفئة الجديدة يأتي استجابة لاحتياجات الأسر السعودية وتطلعاتها نحو بيئات سكنية أكثر تكاملاً وجودة، وأن اختيار معرض سيتي سكيب العالمي لطرحها يعكس أهمية الحدث بوصفه منصة رائدة لعرض مستقبل التطوير العمراني على المستويين المحلي والعالمي.
وتُعد دار وإعمار من أبرز الشركات الوطنية في قطاع التطوير العقاري، حيث قدمت خلال السنوات الماضية مجموعة من المشاريع السكنية الكبرى بالشراكة مع NHC، مؤكدة استمرارها في تطوير مجتمعات متكاملة تسهم في دفع مسيرة التطوير العمراني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.