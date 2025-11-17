دار وإعمار تطلق "النرجس" و"الفُرسان" كوميونيتيز بقيمة 3.8 مليار ريال خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2025

في شمال شرق الرياض، يبرز الفُرسان كوميونيتيز كأحد أول المشاريع الّتي تطورها دار وإعمار ضمن فئة كوميونيتيز، حيث يجمع بين الفلل والشقق والمساحات التجارية داخل مخطط واحد يوفر بيئة متكاملة للعيش. وتطرح الشركة من خلال المعرض المرحلة الأولى المتمثلة في مشروع "سرايا الفرسان 3"، الذي يقدم مجموعة متنوعة من الوحدات المنفصلة والمتلاصقة بتصاميم حديثة وجودة تنفيذ عالية. ويضم المجتمع أكثر من 1,700 وحدة من الفلل والتاونهاوس، إضافة إلى 814 شقة، ضمن بيئة تعتمد على مساحات خضراء واسعة، وممرات للمشاة، وخدمات صحية وتعليمية وتجارية، ومساجد موزعة بما يخدم جميع أجزاء المجتمع.