أكتوبر المقبل.. "إثراء" يطلق مؤتمر "تنوين" للإبداع بنسخته السابعة

وأعلن المركز عن فتح باب التسجيل في تحدي "تنوين الكبير"، والذي يعود في نسخته الثانية هذا العام لإثراء رحلة الحاج، بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن (أحد برامج رؤية المملكة 2030 التنفيذية)؛ حيث يدعو المبدعين والمبتكرين من مختلف مجالات التصميم والعلوم في أنحاء العالم، إلى المشاركة في مسابقة تركّز على إيجاد حلول تصميمية ومستدامة تسعى إلى تعزيز الابتكار في تيسير وإثراء تجربة الحج، من خلال ثلاث مسارات أساسية: "التواصل" لتعزيز وتطوير خدمات التوجيه والإرشاد، و"إدارة المخلفات" لإعادة تصور إدارة النفايات خلال موسم الحج، و"الصحة" لابتكار طرق جديدة في تخفيف أثر المجهود البدني للحجاج.