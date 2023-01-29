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عناية الله تُنقذ سالكيه.. شاهد انهياراً ضخماً يُغلق طريق الجبل الأسود بالريث
غير متكرّر في الموقع.. ومناشدات بتعجيل فتح الطريق ووضع حلول دائمة
شهد طريق مركز الجبل الأسود بمحافظة الريث بجازان، انهيارات ضخمة أدّت إلى إغلاق الطريق، فيما رصد مقطع فيديو من أحد مرتادي الطريق لحظة الانهيار ونجاة مركبات كانت على مقربة من ذلك الانهيار.
ويشهد ذلك الطريق حركة على مدار الساعة؛ كونه الطريق الرئيس الوحيد بالجبل، وقد يؤدي الانهيار إلى انعزال الجبل باستثناء الطرق الصخرية الوعرة التي تؤدي إلى قرى ومحافظات أخرى.
يُشار إلى أن الانهيار الذي حدث اليوم لا يتكرّر منذ مدة طويلة في ذلك الموقع، فيما أشار الأهالي إلى أهمية سرعة إزالة الانهيار ووضع حلول دائمة.