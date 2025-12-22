في المؤتمر الصحفي الـ30 بالقدية.. استعراض منجزات 2025 والإعلان عن افتتاح أول مشاريع المدينة الترفيهية

في خطوة لافتة، استعرض المؤتمر الصحفي الحكومي الـ30 أبرز المستجدات الوطنية والمنجزات التنموية للعام 2025، وذلك خلال فعالية عُقدت بمدينة القدية، شهدت مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، وتخللها الإعلان عن تدشين أولى مشاريع المدينة الترفيهية العالمية.
وأكد معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، أن المملكة تطوي بنهاية 2025 فصلًا حافلًا بالاستقرار والنمو، وترسّخ فيه الأمن وتتسارع فيه وتيرة الاستثمار، مشيرًا إلى إقرار الميزانية العامة للدولة لعام 2026م، وتوجيه القيادة بالتركيز على الإنفاق الاستراتيجي للمشاريع التنموية والاجتماعية.
وأوضح معاليه أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي بلغت 55.4%، كما ارتفعت نسبة تملك الأسر السعودية للمنازل إلى 65.4%، ومتوسط عمر الإنسان إلى 79.7 عامًا.
ونوّه بنمو قطاعات الذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية، والأمن السيبراني، بنسب تتراوح بين 23% و35%، وتحقيق المملكة المركز الأول عالميًّا في جوائز مسابقة الذكاء الاصطناعي للشباب، والثاني في الحكومة الرقمية.
وفي المجال الاجتماعي، سجلت حملة التبرع بالدم لولي العهد زيادة بأربعة أضعاف، وقفز عدد المنظمات غير الربحية من 1,700 إلى أكثر من 7,000 منظمة.
وفي قطاع النقل، أشار إلى تسجيل قطار الرياض نسبة انضباط بلغت 99.8%، واستقبال 120 مليون راكب، مع إطلاق المرحلة الأولى من المسار السابع الجديد في 2026.
وحول التأشيرات، أفاد أن الجواز السعودي أتاح الدخول إلى 31 دولة دون تأشيرة أو بتسهيلات، فيما حقق الطلاب السعوديون أكثر من 400 جائزة عالمية.
واستعرض المؤتمر استضافة المملكة لأكثر من 15 فعالية رياضية في 2025، واستهداف 13 فعالية في 2026، وتوثيق 85 ألف طائر بحري، وإعادة توطين 1600 كائن مهدد بالانقراض.
وفي قطاع الطاقة، تم اكتشاف 13 حقلًا و12 مكمنًا جديدًا.
كما أعلن وزير الإعلام عن إطلاق مشروع "مدرسة الموهوبين الإعلاميين"، واختتام النسخة الثانية من مبادرة "انسجام عالمي" بمشاركة 14 ثقافة و3.5 ملايين زائر.
وأكد استضافة مدينة القدية لملتقى "إمباك 2026"، وإطلاق "بيت إمباك" كمركز عالمي للمؤثرين، مشيرًا إلى أن عدد مرات الوصول لكلمة "القدية" عالميًّا بلغ 46 مليارًا خلال عام.
وفي رده على الأسئلة، أكد معاليه اتخاذ إجراءات نظامية ضد مخالفين بثوا محتوى مؤججًا، مشددًا على أن حرية التعبير مكفولة لكن دون المساس بالسلم المجتمعي.
كما علّق على أزمة الرحلات الجوية، مشيرًا إلى أنها كانت بسبب ظروف تشغيلية مفاجئة أثرت على نحو 200 رحلة، مع التزام الدولة بضمان حقوق المسافرين.
أما عن أمطار جدة، فأوضح أن الكميات كانت استثنائية وبلغت 135 ملم، مبينًا سرعة استجابة الجهات المختصة وعودة الحياة لطبيعتها.
من جانبه، أعلن الأستاذ عبدالله بن ناصر الداود، العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار، عن افتتاح أول أصول المدينة "Six Flags" في 31 ديسمبر، مؤكدًا أن المشروع يحوي أكثر من 70 أصلًا ترفيهيًّا وثقافيًّا ورياضيًّا.
وأوضح أن الأفعوانية العملاقة "الصقر" سجلت ثلاثة أرقام قياسية عالمية، وأن المشروع يستهدف استقطاب مليوني زائر في عامه الأول، وخلق آلاف الفرص الوظيفية بنسبة سعودة تتجاوز 60%.
وبيّن أن الأعمال الإنشائية شملت أكثر من 95% من منتزه أكواريبيا، إضافة إلى انطلاق مشاريع إستاد الأمير محمد بن سلمان، ومركز الفنون، ومضمار السرعة، وغيرها.
واختتم بالتأكيد على أن مدينة القدية تمثل نموذجًا حضريًّا عالميًّا ومتنوعًا، يستند إلى رؤية 2030 ويجسّد طموحاتها في بناء وجهة ريادية للترفيه والثقافة والرياضة.