في المؤتمر الصحفي الـ30 بالقدية.. استعراض منجزات 2025 والإعلان عن افتتاح أول مشاريع المدينة الترفيهية

من جانبه، أعلن الأستاذ عبدالله بن ناصر الداود، العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار، عن افتتاح أول أصول المدينة "Six Flags" في 31 ديسمبر، مؤكدًا أن المشروع يحوي أكثر من 70 أصلًا ترفيهيًّا وثقافيًّا ورياضيًّا.