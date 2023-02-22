الدكتورة منيرة الشمري: الإمام محمد بن سعود كان سياسيًّا حكيمًا ومخططًا ماهرًا متدينًا

ووصفته بالتميز والشجاعة والجرأة، والإقدام والثبات، والنباهة، ونفاذ البصيرة، فقد كان سياسيًّا حكيمًا، ومخططًا ماهرًا، متدينًا؛ فلم يلتفت إلى عذل عاذل، ولا لوم لائم، ولا رأي مرتاب، ساعيًا للوحدة ولم الشمل، نابذًا للفرقة والنزاع، ناشرًا للسلام، باذلًا في سبيل ذلك الغالي والنفيس، محافظًا على استقرار دولته واستقلالها التام، متلمسًا لأحوال رعيته، آخذًا بجميع الأسباب التي تكفل لدولته العزة والتمكين، والتنظيم والتطوير، كان بحسن السيرة معروفًا، وبالوفاء وحسن المعاملة موصوفًا.