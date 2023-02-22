الدكتورة منيرة الشمري: الإمام محمد بن سعود كان سياسيًّا حكيمًا ومخططًا ماهرًا متدينًا

أكدت أستاذ التاريخ الحديث، بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتورة منيرة بنت قفل الشمري، أن للمملكة العربية السعودية عمقًا حضاريًّا، وإرثًا ثقافيًّا متجذرًا تاريخيًّا.
وقالت "الشمري": اللبنة الأولى لقيام هذه الدولة المباركة، هي تولي الإمام محمد بن سعود مقاليد الحكم في الدرعية منتصف عام 1139هـ الموافق 22 فبراير 1727م، معلنًا بذلك تأسيس الدولة السعودية الأولى، على أسس من كتاب الله وسنة رسوله، وعلى الوحدة والأمن، والاستقرار والاستقلال السياسي التام، والتنظيم والتطوير في شتى المجالات، وتأمين طرق التجارة والحج.
وحول تاريخ الدولة السعودية بمراحلها الثلاث، أضافت: "هذه الدولة المباركة قامت على أسس ومبادئ باقية وثابتة؛ وهو ما عاشه المواطنون وما عرفه الأبناء عن الآباء، والأجداد من أمن وعدل ورخاء في ظل حكم الدولة السعودية وحكامها من أئمة وملوك أسرة آل سعود؛ مشيرة إلى استمرار حكم الدولة السعودية الأولى إلى عام 1233هـ الموافق 1818م، وأنه بعد مضيّ سبع سنوات تَمَكّن الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، من تأسيس الدولة السعودية الثانية عام 1240هـ الموافق 1824م، والتي انتهت عام 1309هـ الموافق 1891م؛ إلا أنه لم تمضِ عشر سنوات حتى تَمَكّن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود موحد المملكة العربية السعودية عام 1319هـ الموافق 1902م، من تأسيس الدولة السعودية الثالثة وتوحيدها باسم المملكة العربية السعودية، وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها.
وأضافت: لقد لُقب مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود بـ"الإمام المؤسس".
ووصفته بالتميز والشجاعة والجرأة، والإقدام والثبات، والنباهة، ونفاذ البصيرة، فقد كان سياسيًّا حكيمًا، ومخططًا ماهرًا، متدينًا؛ فلم يلتفت إلى عذل عاذل، ولا لوم لائم، ولا رأي مرتاب، ساعيًا للوحدة ولم الشمل، نابذًا للفرقة والنزاع، ناشرًا للسلام، باذلًا في سبيل ذلك الغالي والنفيس، محافظًا على استقرار دولته واستقلالها التام، متلمسًا لأحوال رعيته، آخذًا بجميع الأسباب التي تكفل لدولته العزة والتمكين، والتنظيم والتطوير، كان بحسن السيرة معروفًا، وبالوفاء وحسن المعاملة موصوفًا.
وشددت "الشمري" على أهمية الاحتفال بيوم التأسيس؛ مشيرة إلى قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 24 جمادى الثاني 1443هـ رقم أ/ 371، أن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوم ذكرى لتأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس).