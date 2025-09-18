الحكومة الرقمية بالتعاون مع هيئة الترفيه تُطلق "كود المنصات" بهوية اليوم الوطني السعودي الـ 95

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن الهوية الرسمية لليوم الوطني الخامس والتسعين تحت شعار "عزّنا بطبعنا"، الذي يجسّد قيم الأصالة المتجذّرة في طباع السعوديين، ويمثل مرور 95 عامًا من العز والفخر للوطن.