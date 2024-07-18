الوحيد الذي ذُكر صراحة في القرآن.. "الزعاق": لهذا السبب يسمى "نجم الشعرى" بـ"العبور"

وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، أن نجم الشعرى يسمى عند العامة بـ"المرزم"؛ لأنه عند ظهوره تشتد درجات الحرارة وتبدأ الإبل "ترزم" أي تشتكي من الحرارة.. وهو النجم الوحيد الذي ذُكر صراحة في القرآن الكريم، ومع مجيء الإسلام أُبطلت عبادته.