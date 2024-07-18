الوحيد الذي ذُكر صراحة في القرآن.. "الزعاق": لهذا السبب يسمى "نجم الشعرى" بـ"العبور"

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد صالح الزعاق: إن علاقة البشر بالأجرام السماوية علاقة أبدية، كانت تقديسية في بدايتها؛ فمن الناس من عبَد الشمس، ومنهم من عبَد القمر.
وأضاف الزعاق أن العرب قدسوا نجم الشعرى، وهو الوحيد الذي يعبر المجرة؛ لذا أسموه "الشعرى العبور"، وأهل الحجاز يسمونه "الشعرى اليمانية" لوقوعه فوق اليمن.
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، أن نجم الشعرى يسمى عند العامة بـ"المرزم"؛ لأنه عند ظهوره تشتد درجات الحرارة وتبدأ الإبل "ترزم" أي تشتكي من الحرارة.. وهو النجم الوحيد الذي ذُكر صراحة في القرآن الكريم، ومع مجيء الإسلام أُبطلت عبادته.