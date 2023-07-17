"رتال" تُدشِّن "نساج سدايم" أول مشاريعها بجدة لتطوير مجتمعات حضارية بجودة الحياة العصرية

نيابة عن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، دشن محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مشروع ضاحية سدايم في مدينة جدة. ومن المقرر أن تكون شركة رتال أحد شركاء الوطنية للإسكان في توفير الوحدات السكنية للمستفيدين.