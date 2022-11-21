فريق زائر من "صحة الطائف" يقدم خدماته لـ516 مراجعاً في مستشفى المحاني

وكان مستشفى المحاني العام قد سخّر طاقاته لتقديم أفضل الخدمات للمراجعين وتسهيل زيارتهم والالتقاء بالاستشاريين، حيث تم تنفيذ خطة لتنسيق زيارات المراجعين للعيادات، وجرى دعم أقسام الاستقبال والمختبر والأشعة بالكوادر اللازمة إضافة لدعم الطواقم التمريضية لتغطية كافة العيادات.