فريق زائر من "صحة الطائف" يقدم خدماته لـ516 مراجعاً في مستشفى المحاني

قدم الفريق الاستشاري الزائر، الذي شارك فيه استشاريون وأخصائيون من مختلف التخصصات من "صحة الطائف"، خدماته لأكثر من 516 مراجعاً بمستشفى المحاني العام.
وكان في استقبال الفريق رئيس مركز المحاني المكلف خلف الله الخالدي، ومدير مستشفى المحاني الأخصائي تركي الجعيد وعدد من المسؤولين بالمركز.
الفريق الاستشاري بدأ أعماله باستقبال الحالات في أكثر من 11 عيادة شملت مختلف التخصصات ومن ضمنها تخصصات الباطنة والأطفال والعيون والأنف والأذن والحنجرة، والغدد الصماء والسكري وأمراض الدم وجراحة الثدي والمسالك البولية والجلدية والأمراض العصبية والنفسية وغيرها من العيادات.
وكان مستشفى المحاني العام قد سخّر طاقاته لتقديم أفضل الخدمات للمراجعين وتسهيل زيارتهم والالتقاء بالاستشاريين، حيث تم تنفيذ خطة لتنسيق زيارات المراجعين للعيادات، وجرى دعم أقسام الاستقبال والمختبر والأشعة بالكوادر اللازمة إضافة لدعم الطواقم التمريضية لتغطية كافة العيادات.
فيما استقبل الاستشاريون حالات متنوعة من ضمنها حالات لكبار سن ومقعدين وحالات تعاني من أمراض مزمنة كانت تعاني صعوبة في مراجعة المستشفيات التخصصية نظراً لبعد المسافة ومعاناتها من السفر.
وقد أعرب المراجعون عن شكرهم لصحة الطائف وإدارة المستشفيات وإدارة مستشفى المحاني العام والاستشاريين المشاركين في الفريق على هذه المبادرة.