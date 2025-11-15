المنافذ الجمركية" تسجل 1236 حالة ضبط خلال أسبوع

سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1236 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها. وشملت الأصناف المضبوطة 152 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 722 من المواد المحظورة.