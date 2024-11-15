بدأت في فبراير 2019.. مستقبل واعد ينتظر متعلمي اللغة الصينية في السعودية

وفي اللغة الصينية لا توجد كلمات تصف زمان وقوع الفعل: ماضيًا، حاضرًا ومستقبلاً، ولا توجد كلمات تصف الكمية: مفردًا، مثنى وجمعًا، ولا توجد كلمة للدلالة على الإيجاب والقبول، مثل "نعم" في العربية.