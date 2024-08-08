"روابط العقارية" تستحوذ على أرضٍ نموذجيةٍ لتطوير 3 أبراج سكنية في مدينة جدة

يأتي هذا المشروع ضمن إطار إستراتيجية "روابط العقارية" الهادفة إلى توسيع محفظتها العقارية، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الفاخرة في مدينة جدة، مع التركيز على توفير تجربةٍ سكنيةٍ استثنائيةٍ تعكس التطوُّر العمراني والحضاري للمدينة. ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع في تعزيز مكانة الشركة كواحدةٍ من أبرز المطوّرين العقاريين في المملكة، وأن يترك بصمةً واضحةً في المشهد العمراني لمدينة جدة، حيث ستشكِّل هذه الأبراج الثلاثة إضافةً جماليةً ومعماريةً متميِّزة، وستعزز من جاذبية المدينة كوجهةٍ للسكن والاستثمار.