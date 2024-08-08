"روابط العقارية" تستحوذ على أرضٍ نموذجيةٍ لتطوير 3 أبراج سكنية في مدينة جدة

أعلنت "روابط العقارية"، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن استحواذها على أرضٍ نموذجيةٍ في مدينة جدة، تمتد على مساحة 3085 مترًا مربعًا، ستقوم بتطويرها لإنشاء 3 أبراجٍ سكنية، ستُشكِّل، بعد الانتهاء منها، مَعلمًا بارزًا في عروس البحر الأحمر.
وتتميَّز الأرض بموقعها الإستراتيجي، في قلب جدة، بالقرب من طريق الأمير سلطان، طريق المدينة، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الواجهة البحرية، مجمع العرب، ملعب الجوهرة، والعديد من الأماكن التجارية، والصحية، والترفيهية، والمدارس العالمية.
وتعتزم "روابط العقارية" تطوير هذه الأرض لبناء 3 أبراجٍ سكنيةٍ نموذجية، تتميَّز بتصميمها العصري الأنيق، وإطلالاتها الخلَّابة على أفق المدينة الواسع ومياه البحر الأحمر الصافية، وستحتضن الأبراج وحداتٍ سكنيةً متنوِّعة المساحات، تُلبّي احتياجات الأسرة السعودية، وتوفر للساكنين مجموعةً واسعةً من الخدمات والمرافق الراقية، مثل المسابح، والنوادي الصحية، والملاعب الرياضية، والمطاعم، والمقاهي، والمحلات التجارية، بالإضافة إلى ذلك، ستضم الأبراج حدائق خاصة، توفِّر للسكان مساحات خضراء للاسترخاء والترفيه.
يأتي هذا المشروع ضمن إطار إستراتيجية "روابط العقارية" الهادفة إلى توسيع محفظتها العقارية، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الفاخرة في مدينة جدة، مع التركيز على توفير تجربةٍ سكنيةٍ استثنائيةٍ تعكس التطوُّر العمراني والحضاري للمدينة. ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع في تعزيز مكانة الشركة كواحدةٍ من أبرز المطوّرين العقاريين في المملكة، وأن يترك بصمةً واضحةً في المشهد العمراني لمدينة جدة، حيث ستشكِّل هذه الأبراج الثلاثة إضافةً جماليةً ومعماريةً متميِّزة، وستعزز من جاذبية المدينة كوجهةٍ للسكن والاستثمار.