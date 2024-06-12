وفق تصنيف QS.. جامعة سعودية تتقدم 77 مركزًا بقائمة أفضل الجامعات العالمية

استمرارًا لخططها في عمليات التطوير وتطبيق المعايير العالمية في العملية الأكاديمية، واصلت جامعة الأمير محمد بن فهد تميزها الأكاديمي، بعد أن تخطت -هذا العام- مركزها السابق في قائمة أفضل الجامعات العالمية بحسب تصنيف كيو إس QS العالمي؛ حيث حصلت هذا العام على المركز ٥١٣ وتقدمت ٧٧ مركزًا بعد أن كانت في المركز ٥٩٠ في ذات التصنيف خلال العام الماضي؛ فيما حافظت على المركز الرابع كأفضل الجامعات السعودية للسنة الثانية على التوالي.