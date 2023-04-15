ظاهرة محمّلة بأسباب تأتي كل عيد.. أسواق مزدحمة و"لحظويون" والجديد "إلكتروني"

اللحظويون تزدحم بهم الأسواق والمراكز التجارية حتى ليلة العيد في أمر أرجعه بعضهم إلى أنها متعة التسوّق حتى آخر اللحظات، والبعض الآخر يرجع السبب إلى تنوّع موديلات الملابس وعدم الحصول على الموديل المناسب، فيما قال آخرون إن هناك ماركات تنزل موديلاتها قبل العيد بأيام قليلة، وهذا سبب تأجيل كثيرٍ من الأسر شراء مستلزمات العيد إلى الساعات والأيام الأخيرة قبل العيد.