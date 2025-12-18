الأمير سعود بن مشعل يزور منطقة ونتر وندرلاند جدة

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، مساء اليوم الخميس، منطقة «ونتر وندرلاند جدة – Jeddah Winter Wonderland»، التي تُعد أكبر تجربة شتوية تشهدها المحافظة، والمقامة على طريق الملك عبدالعزيز بالقرب من الكورنيش.
وتفقد سموه الموقع استعدادًا لانطلاق الفعاليات التي تبدأ يوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر، وتستمر لمدة 60 يومًا، كما تجول في المناطق الأربع التي تضمها الفعالية، وهي: منطقة «توي تاون»، ومنطقة «نورث بول»، ومنطقة «وايلد ونتر» الشتوية، ومنطقة «فروست فير».
واطلع سموه على ما توفره هذه المناطق من منظومة متكاملة من الأنشطة الترفيهية، تشمل أكثر من 9 تجارب تفاعلية، و32 لعبة ترفيهية، و10 ألعاب مهارة، إضافة إلى أكثر من 50 مطعمًا ومتجرًا تقدم خيارات متنوعة من المأكولات العالمية وتجارب التسوق.
وتجمع منطقة «ونتر وندرلاند جدة» بين الأجواء الثلجية وعالم من المغامرات والعروض والأنشطة، لتضع الزوار في قلب احتفالية شتوية غير مسبوقة، وتُعد من أبرز التجارب الترفيهية النوعية، وذلك ضمن منظومة متكاملة تعكس تنوع الخيارات الترفيهية التي يقدمها موسم جدة 2025، وتسهم في تعزيز مكانة جدة كوجهة ترفيهية وسياحية عالمية.
كما تتضمن المنطقة عروضًا موسيقية وديكورات احتفالية بطابع فريد، ومنطقة مخصصة للتصوير التفاعلي، وتجارب عائلية متنوعة، بما يمنح الزوار أجواء شتوية مميزة تسهم في تعزيز الحراك السياحي والاقتصادي في مدينة جدة، من خلال استقطاب مختلف الفئات وتقديم محتوى ترفيهي نوعي يدعم مكانة المدينة كمركز للفعاليات الكبرى.
ويعكس موسم جدة 2025، من خلال فعالياته المتنوعة، حرصه على استقطاب أحدث التجارب العالمية لجمهوره، وتقديم خيارات ترفيهية ثرية تسهم في تحسين جودة الحياة، وتؤكد استمرار جدة كوجهة سياحية مميزة لاستضافة الفعاليات العالمية.