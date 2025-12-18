الأمير سعود بن مشعل يزور منطقة ونتر وندرلاند جدة

واطلع سموه على ما توفره هذه المناطق من منظومة متكاملة من الأنشطة الترفيهية، تشمل أكثر من 9 تجارب تفاعلية، و32 لعبة ترفيهية، و10 ألعاب مهارة، إضافة إلى أكثر من 50 مطعمًا ومتجرًا تقدم خيارات متنوعة من المأكولات العالمية وتجارب التسوق.