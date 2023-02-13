4 ساعات جراحية لتوسيع صمام رضيع في جازان

وأشارت"صحة جازان" إلى أنه بعد استكمال التنسيقات تم نقل الرضيع من مستشفى جازان العام بواسطة سيارة الإسعاف المخصصة لنقل مرضى حديثي الولادة والمزودة بكل التجهيزات الطبية اللازمة وتحويله إلى قسم القسطرة القلبية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، وإجراء كل الفحوصات اللازمة والدقيقة، وتم إدخاله إلى غرفة العمليات وإجراء قسطرة قلبية تم فيها توسيع الصمام الرئوي، ومن ثم نقل الرضيع إلى قسم العناية المركزة لحديثي الولادة من أجل المتابعة المباشرة من قبل أطباء العناية المركزة لحديثي الولادة.