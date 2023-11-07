"تعليم ظهران الجنوب " يدعو للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين

وأكد "تعليم ظهران الجنوب " أن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين يهدف إلى اكتشاف الطلبة الموهوبين في مرحلة التعليم العام، وتطوير نظام متكامل ومنهجية علمية شاملة تحدث باستمرار؛ للمحافظة على جودة المعايير التشخيصية لاكتشافهم، وبناء قاعدة بيانات شاملة ومفصلة للطلبة الموهوبين في المملكة، والإسهام في توعية المجتمع بخصائص الموهوبين، وأهمية اكتشافهم ورعايتهم وتوجيه الطلبة إلى برامج الرعاية التي تتناسب مع قدراتهم.