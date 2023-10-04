مختص: مسؤولية السلامة في الحافلات المدرسية تكاملية بين المدرسة والأسرة والمجتمع.. ولا تحتمل الخطأ

وبيّن "الشهري" في حديثه لـ"سبق"، أن عبء المخاطر المحتملة في الحافلات المدرسية، لا يقع على كاهل جهة دون غيرها، وأن المسؤولية في هذا الجانب المهم كل لا يتجزأ، وأي خلل يصيب أحد مكونات تلك المنظومة سيرفع نِسَب المخاطر المتوقعة والمهددة لسلامة الأطفال في رحلات الحافلات المدرسية.