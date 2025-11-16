مايسترو بيتزا تطلق "بيتزا اللومي" بالنكهة الحساوية

ويُعرف اللومي الحساوي كأحد أبرز المنتجات الزراعية في الأحساء، والثاني زراعيا بعد التمور، ويتميز بنكهته الحامضة الفريدة ورائحته المميزة، ويشتهر في المطبخ الخليجي منذ عقود كعنصر أساسي في العديد من الأطباق الشعبية، لما يحمله من فوائد وقيمة غذائية تجعل منه مكوّنًا مفضلًا لدى شريحة واسعة من المستهلكين.