مايسترو بيتزا تطلق "بيتزا اللومي" بالنكهة الحساوية

أطلقت شركة مايسترو بيتزا منتجها الجديد "بيتزا اللومي" المستوحى من نكهة اللومي الحساوي الشهيرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور المكونات السعودية داخل قائمة منتجاتها، وإبراز النكهات المحلية الأصيلة بأسلوب عصري يناسب ذائقة المستهلكين.
ويُعرف اللومي الحساوي كأحد أبرز المنتجات الزراعية في الأحساء، والثاني زراعيا بعد التمور، ويتميز بنكهته الحامضة الفريدة ورائحته المميزة، ويشتهر في المطبخ الخليجي منذ عقود كعنصر أساسي في العديد من الأطباق الشعبية، لما يحمله من فوائد وقيمة غذائية تجعل منه مكوّنًا مفضلًا لدى شريحة واسعة من المستهلكين.
وتهدف شركة مايسترو إلى تقديم أصناف مبتكرة مستوحاة من التراث الغذائي السعودي، وبطريقة تتماشى مع تطلعات الجيل الجديد.
وأكدت مايسترو بيتزا التزامها بمواصلة تطوير منتجات تحمل بصمة سعودية واضحة، وتجمع بين الأصالة والتجديد في عالم الأغذية السريعة، بما يعزز تجربة العملاء ويبرز تنوع المكونات المحلية.