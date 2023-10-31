بقرار من مجلس الوزراء.. احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي

وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري، أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري.