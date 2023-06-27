هيئة النقل: السكوتر الكهربائي في الحج مقتصر على منسوبي الجهات الحكومية

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن توفير أكثر من 1000 سكوتر بفئات مختلفة، ومنها الفئة رباعية العجلات، وثلاثية العجلات، وثنائية العجلات، لخدمة كبار السن من الحجاج وذوي الإعاقة، في مسار الخدمة المخصص من منشأة الجمرات باتجاه الحرم، ذهاباً وإياباً.