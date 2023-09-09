سفارة المملكة في المغرب تدعو السعوديين إلى التواصل معها في حال الخطر

وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات التي تصدر من السلطات المحلية، والبقاء في أماكن آمنة، والتواصل مع السفارة في حال وجود خطر وذلك على الأرقام التالية: رقم السفارة 00212537633000 طوارئ شؤون السعوديين 00212678748010 سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية @KSAEMBASSYMA.