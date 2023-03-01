"إنفاذ" يعلن عن مزاد "تاج الياسمين" بالرياض.. يقام الاثنين 20 مارس

ويعرض المزاد الأرضَ الخام السكنية التجارية ضمن مخطط معتمد من أمانة الرياض، التي يتجاوز إجمالي مساحاتها 360 ألف متر مربع بموقع استثنائي بمدينة الرياض؛ حيث تقع على أهم الطرق الحيوية، وتحديدًا على تقاطع طريق الملك سلمان وطريق الملك عبدالعزيز، وتبعد عن طريق الملك فهد وعن طريق أنس بن مالك 2 كم، وأبرز المعالم المحيطة بالأرض هو مشروع المربع الجديد داون تاون الرياض، وجامعة الأميرة نورة؛ إذ يبعد 7 كم عن الأرض، وعن مشروع واجهة الرياض ومركز الملك عبدالله المالي تقريبًا 8 كم، كما يبعد عن مطار الملك خالد الدولي بـ13 كم.