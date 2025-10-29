أسواق العثيم تؤكد مسؤوليتها المجتمعية والوطنية بالمشاركة في الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "أكتوبر الوردي"

ولم تقتصر المبادرات والمشاركات المجتمعية لـ «أسواق العثيم»، على الجانب الصحي فقط، بل شملت عدة جوانب إنسانية، مثل حماية البيئة، و التنمية المستدامة، ودعم الأسر وذوي الدخل المحدود، والمشاركة في فعاليات حماية حقوق الملكية الفكرية، حفظا للحقوق الإنسانية، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمعارض المختلفة التي تدعم وتهتم بقضايا المجتمع، بصورة شاملة، كذلك المشاركات في فعاليات مكافحة المخدرات ومكافحة التدخين، وسرطان الأطفال، والزهايمر والتبرع بالدم، إضافة للمشاركة الأيام العالمية، منها يوم الأم، ويوم الأب، ويوم المرأة، ويوم المعلم، بجانب المشاركة بفعالية في الأيام الوطنية، مثل اليوم الوطني، ويوم التأسيس، وعيدي الفطر والأضحى المبارك.