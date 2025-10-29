أسواق العثيم تؤكد مسؤوليتها المجتمعية والوطنية بالمشاركة في الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "أكتوبر الوردي"

تأكيدًا على التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية ودورها في دعم المبادرات الوطنية، شاركت أسواق العثيم في الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي (أكتوبر الوردي) لعام 2025، عبر سلسلة من الأنشطة والبرامج التوعوية التي تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز ثقافة الكشف المبكر بين أفراد المجتمع.
ونفّذت الشركة خلال شهر أكتوبر مجموعة من المبادرات داخل فروعها وعلى منصاتها الرقمية، شملت نشر محتوى توعوي وتفاعلي عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، وتنظيم مسابقات تثقيفية للمتسوقين داخل الفروع، إلى جانب تفعيل المطبوعات والمواد الإرشادية التوعوية في عدد من فروعها الرئيسية.
كما تعاونت أسواق العثيم مع مستشفى الحبيب وعدد من الجمعيات المتخصصة في المجال الصحي لإقامة أركان توعوية داخل الفروع، وتقديم استشارات مباشرة وإرشادات وقائية للزائرات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي وتشجيع الفحص المبكر كوسيلة فعّالة للوقاية.
وتأتي هذه المشاركات امتدادًا لنهج أسواق العثيم في تبني مبادرات مستدامة تسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع صحي واعٍ.
وتحرص «أسواق العثيم»، على مواصلة جهودها في الجانب التوعوي والإرشادي، في مجال الرعاية الصحية، والتي تأتي ضمن أولوياتها المجتمعية، وذلك نسبة للأهمية البالغة للصحة في حياة الإنسان ودورها في تحسين جودة حياة الأفراد والمجتمع، من خلال التركيز على الوقاية الاستباقية من الأمراض وتشخيصها مبكرًا وعلاجها، لبناء مجتمع أكثر رفاهية وصحة، حيث يساهم الجانب التوعوي والإرشادي بدور كبير في إدارة الأزمات الصحية بكفاءة عالية.
وتمتلك «أسواق العثيم»، رصيدًا كبيرًا في مجال المبادرات والمشاركات المجتمعية، في مختلف المجالات، منها المشاركات في مختلف الأيام العالمية، لما لها من دور كبير في تثقيف الناس حول القضايا المهمة، التي تفيد شرائح المجتمع كافة، وذلك من منطلق مسؤوليتها الأخلاقية تجاه المجتمعات المحلية، لتحقيق تأثير إيجابي في المجتمع.
ولم تقتصر المبادرات والمشاركات المجتمعية لـ «أسواق العثيم»، على الجانب الصحي فقط، بل شملت عدة جوانب إنسانية، مثل حماية البيئة، و التنمية المستدامة، ودعم الأسر وذوي الدخل المحدود، والمشاركة في فعاليات حماية حقوق الملكية الفكرية، حفظا للحقوق الإنسانية، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمعارض المختلفة التي تدعم وتهتم بقضايا المجتمع، بصورة شاملة، كذلك المشاركات في فعاليات مكافحة المخدرات ومكافحة التدخين، وسرطان الأطفال، والزهايمر والتبرع بالدم، إضافة للمشاركة الأيام العالمية، منها يوم الأم، ويوم الأب، ويوم المرأة، ويوم المعلم، بجانب المشاركة بفعالية في الأيام الوطنية، مثل اليوم الوطني، ويوم التأسيس، وعيدي الفطر والأضحى المبارك.
هذا بالإضافة إلى المبادرات الخيرية التي أطلقتها «أسواق العثيم»، والتي تستهدف عبرها دعم الأسر المحتاجة بالسلع الاستهلاكية، وذلك عبر نظام تقني حديث تشارك فيه نحو (115) جمعية خيرية على مستوى المملكة، وتستفيد منه نحو أكثر من مائة ألف أسرة، بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.
«أسواق العثيم»، هي إحدى أكبر المؤسسات الرائدة في قطاع البيع بالتجزئة، على مستوى المملكة والمنطقة، وتعتبر امتدادا لمؤسسة صالح العثيم التجارية، التي أسسها الشيخ الراحل/صالح العثيم "رحمه الله" في عام 1376هـ / 1956م، حيث افتتحت تلك المؤسسة موقعها الأول في قلب منطقة العمل التجاري بحلة القصمان في البطحاء، وعملت في تجارة المواد الغذائية. وفي عام 1401هـ / 1980م، تم تأسيس «أسواق العثيم»، لتواصل المسيرة في توسيع العمل وفتح مراكز للبيع بالجملة والتجزئة، حيث بلغ إجمالي عدد فروع أسواق العثيم 412 فرعاً، وذلك حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، موزعة بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى 61 فرعاً في جمهورية مصر.