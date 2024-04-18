القبض على مواطن لصيده دون ترخيص بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

صرّح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامّها في تنفيذ نظام البيئة تمكّنت من القبض على المواطن ساري عليان البلوي؛ لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، بحوزته "200" طلقة هوائية حيّة، و"7" طيور مَصِيدة.