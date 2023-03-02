وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأرجنتيني سبل دعم وتعزيز علاقات البلدين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية الأرجنتين سانتياغو أندريس كافيرو، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد في جمهورية الهند.
وشهد اللقاء استعراض أوجُه العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتطرّق الجانبان إلى سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات المدرجة على جدول أعمال وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.
وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح بن عيد الحصيني، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.