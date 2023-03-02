وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأرجنتيني سبل دعم وتعزيز علاقات البلدين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية الأرجنتين سانتياغو أندريس كافيرو، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد في جمهورية الهند.