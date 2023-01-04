"خالد بن سلمان" يبحث مع رئيس الأركان الباكستاني التعاون العسكري والدفاعي

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، معالي رئيس أركان الجيش الباكستاني، الفريق الأول عاصم منير، في الرياض.
وفي بداية اللقاء هنأ وزيرُ الدفاع الفريقَ الأول عاصم منير بمناسبة تعيينه رئيسًا لأركان الجيش الباكستاني.
وجرى خلال اللقاء التشديد على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث التعاون العسكري والدفاعي، وسبل دعمه وتعزيزه، إضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء من الجانب السعودي معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، والمدير العام لمكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية اللواء الطيار الركن عوض بن عبدالله الزهراني.
ومن الجانب الباكستاني سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى السعودية أمير خرم راتهور، وسكرتير معالي رئيس أركان الجيش الباكستاني اللواء الركن محمد عرفان، والملحق العسكري الباكستاني لدى السعودية العميد الركن محمد عاصم.