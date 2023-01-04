"خالد بن سلمان" يبحث مع رئيس الأركان الباكستاني التعاون العسكري والدفاعي

حضر اللقاء من الجانب السعودي معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، والمدير العام لمكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية اللواء الطيار الركن عوض بن عبدالله الزهراني.