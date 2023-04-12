«نعناع» عازمة على تحسين قطاع المقاضي الإلكتروني في السعودية بشراكةٍ مع "يانغو ديلي تك"

تأتي هذه الخطوة في أعقاب مشروعٍ تجريبي نفّذته الشركة في أحد المتاجر المغلقة في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، حيث أظهرت هذه التجربة أن في إمكان "نعناع" خفض متوسط الأصناف المفقودة في اليوم بنسبة 97%، وذلك من خلال تطبيق نظام إدارة المستودعات المبتكر الذي يتيح الوصول إلى نسبة 100% فيما يتعلق بدقة المخزون.