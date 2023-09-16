أعين العالم على الرياض مع بدء العد التنازلي لإدراج نحو 50 موقعًا على التراث العالمي

ويترقب العالم إعلان لجنة التراث العالمي خلال اجتماعات الدورة الـ45 المنعقدة في الرياض نتيجة التصويت لضم نحو 50 موقعًا جديدًا إلى قائمة التراث العالمي، من بينها 37 موقعًا ثقافيًّا، و12 طبيعيًّا، وموقعان متعددا الأهمية، بجانب مناقشة 5 تعديلات على حدود المواقع التراثية القائمة.