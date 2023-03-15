"خيرات" تمنح العضوية الشرفية للأمير عبدالرحمن بن خالد آل سعود

ورحّب المشرف العام على الجمعية عبدالله بن عبيد السبيعي، بانضمامه للجمعية، وقال: "نتشرف في خيرات بقبول الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد بن عبدالعزيز، العضوية الفخرية، ودعمه الدائم للجمعية، ومتابعته عن قرب لأعمال وأنشطة الجمعية، وهذا هو ديدن ولاة أمرنا في الدعم والمتابعة للقطاع الثالث والمؤسسات غير الربحية والاهتمام بها؛ مما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، والنهوض بهذا القطاع المهم".