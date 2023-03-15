"خيرات" تمنح العضوية الشرفية للأمير عبدالرحمن بن خالد آل سعود

منحت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، العضويةَ الفخرية للأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد بن عبدالعزيز، رئيس اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل وممثّل نادي الإبل والمملكة في المنظمة العالمية للإبل.
ورحّب المشرف العام على الجمعية عبدالله بن عبيد السبيعي، بانضمامه للجمعية، وقال: "نتشرف في خيرات بقبول الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد بن عبدالعزيز، العضوية الفخرية، ودعمه الدائم للجمعية، ومتابعته عن قرب لأعمال وأنشطة الجمعية، وهذا هو ديدن ولاة أمرنا في الدعم والمتابعة للقطاع الثالث والمؤسسات غير الربحية والاهتمام بها؛ مما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، والنهوض بهذا القطاع المهم".
يذكر أن الأمير عبدالرحمن بن خالد أحد المهتمين في مجال العمل غير الربحي في المملكة، ويدعم الكثير من الجهات ذات العمل النوعي، كما يعدّ أحد المهتمين في مجال الإبل وتطويرها والعمل عليها، وتنمية العمل الاجتماعي فيها، وله إسهامات كبيرة في دعم وتطوير صناعة الإبل.