برعاية محافظ الطائف.. مؤتمر السياحة العلاجية يختتم أعماله بـ27 ورقة وتوصيات بارزة

في ختام فعالية عالمية جمعت نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، اختُتمت أعمال المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية، الذي أُقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، محافظ الطائف، ونظّمته جمعية السياحة العلاجية بالتعاون مع التجمع الصحي بالطائف وعدد من الجهات الصحية الحكومية والخاصة.