برعاية محافظ الطائف.. مؤتمر السياحة العلاجية يختتم أعماله بـ27 ورقة وتوصيات بارزة

في ختام فعالية عالمية جمعت نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، اختُتمت أعمال المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية، الذي أُقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، محافظ الطائف، ونظّمته جمعية السياحة العلاجية بالتعاون مع التجمع الصحي بالطائف وعدد من الجهات الصحية الحكومية والخاصة.
المؤتمر، الذي أُقيم يومي 7 و8 سبتمبر 2025م في فندق إنتركونتيننتال الطائف، شهد تقديم (20) ورقة عمل، و(4) جلسات حوارية، و(3) حلقات نقاش، بالإضافة إلى معرض مصاحب شاركت فيه عدة قطاعات حكومية وخاصة.
وخرج المؤتمر بـ4 توصيات رئيسية، أبرزها:
- تنظيم النسخة القادمة من المؤتمر في عام 2026 بحضور قطاعات تجارية عالمية.
- دعم خطط جمعية السياحة العلاجية وإجراء الدراسات التطبيقية.
- متابعة تنفيذ (16) اتفاقية تم توقيعها برعاية سمو محافظ الطائف.
- إطلاق برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع كلية السياحة وعدد من الأكاديميات العالمية.
وشهدت فعاليات المؤتمر مشاركة واسعة من مختصين وخبراء من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب تكريم الرعاة والمشاركين في ختام الحدث.