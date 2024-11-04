"نائب أمير مكة" يُكَرّم 91 لاعبًا ولاعبة من المشاركين بدورة الألعاب السعودية الثالثة

كرّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة -بحضور مدير عام فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالعزيز بن عبود- 91 لاعبًا ولاعبة في مختلف الألعاب الرياضية المشاركين في دورة الألعاب السعودية في نسختها الثالثة، التي أقيمت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بالرياض الشهر الماضي.