"نائب أمير مكة" يُكَرّم 91 لاعبًا ولاعبة من المشاركين بدورة الألعاب السعودية الثالثة

كرّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة -بحضور مدير عام فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالعزيز بن عبود- 91 لاعبًا ولاعبة في مختلف الألعاب الرياضية المشاركين في دورة الألعاب السعودية في نسختها الثالثة، التي أقيمت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بالرياض الشهر الماضي.
وهنّأ الأمير سعود بن مشعل الفائزين والفائزات، بحصولهم على ميداليات دورة الألعاب السعودية؛ متمنيًا لهم تحقيق المزيد من الإنجازات على المستويين المحلي والعالمي.
من جهتهم، عبّر اللاعبون واللاعبات عن شكرهم وتقديرهم لنائب أمير المنطقة على ما حظوا به من تكريم؛ مؤكدين أن كلماته ستكون حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهود بما يحقق التطلعات.